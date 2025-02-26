Обломками беспилотника повреждена газовая труба в поселке под Новороссийском

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Локальный режим ЧС введен в поселке Верхнебаканском под Новороссийском, где обломки БПЛА повредили газовую трубу и выбили стекла в частном доме, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"В пос. Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу. Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет. Для помощи в восстановлении имущества введен локальный режим ЧС.

По сообщению губернатора региона Вениамина Кондратьева, всего минувшей ночью после атаки украинских беспилотников в крае повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет.