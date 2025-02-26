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Закон об ограничении случаев заключения под стражу одобрен Советом Федерации

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, ограничивающий случаи заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера, а также лиц с тяжелыми заболеваниями и женщин, имеющих малолетних детей.

Закон предусматривает возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести только в случаях, когда эти преступления носят насильственный характер. Избрание же данной меры пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой тяжести ограничивается случаями, когда лицо пыталось скрыться или нарушило ранее избранную меру пресечения.

В законе прописано, что к несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если они подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении указанных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления средней тяжести с применением насилия либо с угрозой его применения, предусматривает закон.

Кроме того, закон устраняет пробел в действующем законодательстве и прямо прописывает в Уголовно-процессуальном кодексе, что "мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в случае, если он страдает тяжелым заболеванием, которое включено в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный правительством РФ, и наличие которого подтверждено медицинскими документами".

Как отмечается в пояснительной записке к законодательной инициативе, заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения, применение которой "существенным образом ограничивает конституционные права граждан на свободу и личную неприкосновенность". По этой причине данная мера пресечения может избираться только судом и только в том случае, когда невозможно применение иной, более мягкой, меры. Вместе с тем до настоящего времени законодательство РФ не возлагало на суд обязанность при решении вопроса о ее избрании учитывать, связано ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, с применением насилия или угрозой его применения.

Между тем, как показало изучение правоприменительной практики, в 2022 году судами удовлетворено 55 196 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не связанных с применением насилия или угрозой его применения, из которых 2 593 лица (5%) обвинялись в совершении преступлений небольшой тяжести, 14 861 лицо (27%) - в совершении преступлений средней тяжести, а 37 742 лица (68%) - в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, отмечается в пояснительной записке.

Закон инициирован Верховным судом РФ.

Совет Федерации
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