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Минобороны РФ заявило, что группировки "Запад" и "Центр" улучшили положение

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение, "Южная" заняла более выгодные позиции, группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Моначиновка, Кондрашовка, Подвысокое, Копанки и Зеленый Гай Харьковской области", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение девяти бригадам и одному полку ВСУ в ДНР.

"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщили военные.

В ведомстве заявили, что потери армии Украины в зоне ответственности группировки войск "Запад" за сутки составили: более 200 военнослужащих, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия группировки "Центр" составили: свыше 325 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, пикап и два артиллерийских орудия, сказали в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, "Южная" группировка войск нанесла удары по пяти бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.

"Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - заявили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение трем бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, сказали военные.

"Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Должик и Золочев Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, потери армии Украины за сутки составили: более 30 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов, Степное, Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что потери украинской армии составили: до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов, складам беспилотников противника, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах, сообщает министерство обороны РФ.

По данным Минобороны, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer, 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire и 185 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа противника.

Минобороны РФ
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