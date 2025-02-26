РФ и Катар договорились укреплять торгово-экономическое сотрудничество

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Катар договорились укреплять торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы договорились активизировать работу на всех направлениях, прежде всего в торгово-экономической сфере, в сфере энергетики, в рамках таких организаций, как расположенный в Дохе Форум стран-экспортеров газа и на других направлениях нашего экономического сотрудничества, включая взаимодействие между Катарским инвестиционным агентством и Российским фондом прямых инвестиций", - сказал он в Дохе в среду по итогам визита в Катар.