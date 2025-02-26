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Военные РФ вернули под контроль Погребки и Орловку в Курской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России вернули под контроль населённые пункты Орловка и Погребки в Курской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Орловка и Погребки", - сказано в сообщении.

Российские военные за сутки отразили три украинские контратаки в Курской области, потери армии Украины составили более 270 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ

"Уничтожены два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов", - отметили военные.

По информации Минобороны, группировка войск "Север" нанесла поражение 12 бригадам и двум полкам ВСУ в районах 14 населенных пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Дмитрюков, Замостье, Казачья Локня, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Юнаковка Сумской области", - сказали в ведомстве.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 63595 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 боевых бронированных машин, 2211 автомобилей, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - сообщили военные.

По информации Минобороны РФ, за все время боевых действий также уничтожены: 23 пусковые установки зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, восемь РЛС противовоздушной обороны, 50 единиц инженерной и другой техники ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Курская область
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