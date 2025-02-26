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Более 220 тыс. DDoS-атак на российские ресурсы было отражено в 2018-2024 годах

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В 2018-2024 годах в РФ отражено 220 тыс. DDoS-атак на российские ресурсы, заблокировано 150 тыс. фишинговых сайтов, говорится в презентации вице-премьера Дмитрия Григоренко, которую он представил в среду в национальном центре "Россия".

Кроме того, на 90% снизилось число звонков с подменных номеров.

Курсы по киберграмотности прошли 8 млн человек, говорится в презентации.

По словам Григоренко, "каждое ведомство государственное, а также частный бизнес в силу специфики ситуации, в которой мы находимся, очень серьезное внимание уделяют информационной безопасности".

Он отметил, что в РФ работают две крупнейшие отечественные компании, занимающиеся софтом и вообще информационной безопасностью, создана государственная информационная система "Антифишинг".

Григоренко отметил, что курсы по киберграмотности "очень востребованы в последние годы".

Также, по данным вице-премьера, по итогам 2024 года аудитория интернета РФ составляет 85%, 100% школ подключены к интернету, а скорость интернет-трафика с 2018 года выросла в 2,5 раза.

Дмитрий Григоренко
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