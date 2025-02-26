Систему "Безопасный город" планируют внедрить в Курской области до конца года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Автоматизированную систему безопасности планируется задействовать в Курской области до конца текущего года, сообщил врио губернатор региона Алекандр Хинштейн.

"Сбер поможет внедрить систему "Безопасный город" в Курской области до конца года. Учитывая тяжелую ситуацию в регионе - введенный режим ЧС, действующий режим КТО, непрекращающиеся нападки врага, - нам крайне важно обеспечить безопасность и людей, и нашей территории", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в среду по итогам встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Врио губернатора пояснил, что система "Безопасный город" поможет собрать видеопотоки в едином пространстве, чтобы силовые ведомства могли иметь к ним прямой доступ.

По его словам, во время внедрения системы пройдет интеграция более 2 тыс. видеопотоков с камер видеодомофонов многоквартирных жилых домов, а также 4 тыс. камер, которые настроены на биометрическое распознавание лиц.

Систему планируется внедрить в два этапа, добавил глава региона.