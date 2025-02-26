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Росгвардия намерена в 2025 г. сосредоточиться на борьбе с терроризмом и охране гособъектов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Директор Росгвардии Виктор Золотов определил основными задачами ведомства в 2025 году обеспечение безопасности государства, борьбу с терроризмом и охрану важных государственных и иных объектов.

"Виктор Золотов определил задачи Росгвардии на 2025 год, среди которых первоочередными остаются обеспечение правопорядка, внутренней стабильности и безопасности государства, а также участие в нейтрализации террористических угроз, в том числе в ходе специальной военной операции", - сообщили в Росгвардии в среду по итогам коллегии ведомства.

Золотов добавил, что "безусловными приоритетами остаются и вопросы обеспечения безопасности важных государственных и других категорий объектов".

В ходе коллегии Золотов заявил, что в 2024 году все задачи, стоящие перед Росгвардией, реализованы в полном объеме.

Директор ведомства отметил, что Росгвардия "приняла самое активное участие в реализации мер по противодействию терроризму, в том числе за пределами страны и в ходе контртеррористической операции в Курской области".

Он подчеркнул наращивание объемов решаемых боевых задач в рамках специальной военной операции.

Росгвардия Виктор Золотов
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