Правительство РФ рассмотрит изменения в закон о ветеранах

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит инициативу о внесении изменений в федеральный закон "О ветеранах", сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроект направлен на предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим (сотрудникам), выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию страны, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе России и на территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - говорится в материалах к заседанию правительства.