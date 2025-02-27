Путин пообещал продолжить развитие Сил специальных операций

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем Сил специальных операций пообещал продолжить развитие ССО, отметил их вклад в решение задач специальной военной операции на Украине, сообщает Кремль в четверг.

"Последовательная, системная, планомерная работа по развитию Сил специальных операций обязательно продолжится. Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы", - говорится в поздравлении.

Российский президент отметил вклад ССО в решение задач спецоперации. "На линии боевого соприкосновения и в тылу врага, в прифронтовых и приграничных районах вы действуете смело и решительно, на деле доказываете, что невыполнимых приказов для вас нет", - заявил Путин.