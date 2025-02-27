Военные РФ нанесли удар "Искандером" по пункту управления дронами ВСУ в Сумской области

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетный удар по замаскированному пункту подготовки запуска беспилотников дальнего действия ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Удар нанесен оперативно-тактическим комплексом "Искандер-М" по цели севернее Шостки, сказано в сообщении.

"В результате удара уничтожено несколько единиц автомобильной техники противника с оборудованием, порядка 14 единиц БПЛА-камикадзе дальнего действия самолётного типа "Кобра", более 20 специалистов из расчетов БПЛА", - говорится в сообщении.