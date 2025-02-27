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Суд запретил четырем экс-руководителям М2М Прайвет банка выезжать из РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 25 февраля по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) запретил четырем бывшим топ-менеджерам московского М2М Прайвет банка выезжать из России.

Как следует из пресс-релиза АСВ, выезд запрещен бывшим председателю правления банка Олегу Сафонову, члену совета директоров Робертсу Иделсонсу, члену правления Инне Ивановой, а также экс-руководителю единственного акционера банка Андрею Новикову.

В определении суда, размещенном на сайте, со ссылкой на агентство говорится, что "данная мера будет дополнительно стимулировать ответчиков к исполнению судебного акта, позволит произвести реализацию активов в их присутствии на территории РФ, существенно упростит взаимодействие судебных приставов и иных лиц при процессе исполнения судебного акта".

Заявление АСВ поступило в суд 25 февраля.

Ранее Сафонов, Иделсон, Иванова и Новиков были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 7 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка. Обеспечительные меры приняты для повышения вероятности взыскания задолженности, подчеркивает АСВ.

Основаниями для привлечения к субсидиарной ответственности послужили сделки по выкупу банком на баланс технических кредитов, ранее переданных по договорам цессии физическим лицам, и иные схемы по выводу ликвидных активов.

М2М Прайвет банк, дочерний банк Азиатско-Тихоокеанского банка, лишился лицензии в декабре 2016 года. В феврале 2017 года суд признал его банкротом.

М2М Прайвет банк по итогам трех кварталов 2016 года занимал 155-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

М2М Прайвет банк АСВ
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