Комфортным для проживания свой населенный пункт считают более 70% россиян

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Почти три четверти россиян (71%) оценивают условия для жизни в своем населенном пункте как комфортные, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что в Москве и Санкт-Петербурге по 84% респондентов называют комфортным место своего проживания.

Среди жителей других городов с численностью населения от одного миллиона человек комфортными свои населенные пункты считают 73% респондентов, в городах с населением от 500 тысяч человек - более двух третей (68%), в городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек - три четверти (75%), в городах с населением менее 100 тысяч человек - 68% респондентов. Среди жителей сельской местности комфортными свои населенные пункты называют почти две трети (64%) респондентов, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, некомфортными для жизни свои населенные пункты называют 26% респондентов, оставшиеся 3% опрошенных затруднились определиться со своей позицией по данному вопросу.

Всероссийский телефонный опрос проводился 14 февраля 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.