Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа" началась в РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов дал старт Всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа", посвященной 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

"Сегодня мы даем старт очень важной олимпиаде, которая посвящена 80-летию Великой Победы во Второй мировой войне. Ровно 80 лет назад мы освободили мир от нацизма, от фашизма. Наши прадеды, мужественно сражаясь на фронтах, отразили агрессию фашистской Германии. Мы никогда не забудем героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, которые практически дали нам жизнь", - сказал Кравцов в четверг в московской школе № 281.

Он подчеркнул, что изучение истории и изучение Великой Отечественной войны - очень важно для каждого поколения.

По данным Минпросвещения, на сегодняшний день в олимпиаде зарегистрировалось уже 65 тыс. человек.

Знания в ней могут проверить дети в возрасте от 10 до 18 лет со всего мира. К моменту старта зарегистрированы участники из более чем 78 стран. Ожидается, что более 100 тыс. конкурсантов примут участие в первом туре олимпиады, сообщили организаторы.

Необходимо пройти два онлайн-тура, чтобы выйти в заключительный очный этап, который пройдёт в Москве. 10 финалистов встретятся в Музее Победы на Поклонной горе 6 мая 2025 года.

Три победителя Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа" смогут стать зрителями парада Победы на Красной площади 9 мая 2025 года. Посещение парада Победы впервые является главным призом в состязании.

В рамках олимпиады помимо интеллектуального соревнования пройдут два творческих конкурса.

Главная цель интеллектуально-творческого состязания – привлечение внимания молодого поколения к историческим событиям 1941–1945 годов, в которых участвовала наша страна, отметили организаторы.

Школьная олимпиада "Великая Победа" проходит во второй раз. Ранее она была посвящена 75-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году в олимпиаде приняли участие около 60 тыс. человек из 40 стран.