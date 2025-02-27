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ИКАР снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду до 42,5 млн тонн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз экспорта пшеница в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.) на 0,5 млн тонн, до 42,5 млн тонн. Изменены в меньшую сторону и некоторые показатели "прогнозной вилки" по сбору пшеницы в 2025 году.

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Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, на снижение оценки экспорта повлияли валютные колебания. "Курс рубля нас подводит", - объяснил он.

Новая оценка сбора пшеницы в этом году составляет 77-81-85 млн тонн против прежней в 77-82-87 млн тонн.

"Мы видим большой негатив аграриев по отношению к пшенице, который в конечном счете может повлиять на результаты, - заявил он. - Речь, в частности, идет и возможном сокращении посевных площадей и о снижении внесения удобрений".

ИКАР пшеница
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