Путин потребовал укрепить потенциально опасные участки госграницы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал серьезного укрепления государственной границы РФ, в особенности на потенциально опасных участках.

"Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях", - сказал глава государства на расширенной коллегии ФСБ РФ.

По его словам, должна быть также обеспечена безопасность жителей приграничной зоны. "Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - отметил Путин.

Президент особо подчеркнул необходимость борьбы с разжиганием межнациональной розни.

"Необходимо пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем, что это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное, многоконфессиональное государство", - сказал Путин.