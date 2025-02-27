Лавров обсудил с главой МИД Египта украинский кризис, палестино-израильский конфликт

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Украинский кризис, а также палестино-израильский конфликт обсудил глава МИД РФ Сергей Лавров со своим египетским коллегой Бадром Абдельати, сообщает МИД РФ.

Как отмечается в сообщении ведомства, распространенном в четверг, телефонный разговор министров состоялся в четверг.

"В ходе беседы был проведен заинтересованный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Акцентирована необходимость активизации международных усилий в интересах обеспечения дальнейшей реализации поэтапного соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа и обмене удерживаемыми лицами, а также наращивания объемов гуманитарных поставок жителям анклава", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщает МИД, "в контексте обсуждения украинского кризиса Лавров изложил оценки последнего развития событий в связи с реализацией целей специальной военной операции".

"Министры рассмотрели также перспективные проекты и направления дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-египетских отношений. Подтвержден обоюдный настрой на поддержание доверительного политического диалога, расширение торгово-экономических и гуманитарных связей и наращивание координации в рамках ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.