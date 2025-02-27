США депортировали в РФ россиянина, обвиняемого в разбое

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - США выдали России обвиняемого в разбойном нападении в Петербурге, в ходе которого были похищены $1,5 млн, сообщила Генпрокуратура РФ в четверг.

"По инициативе Генпрокуратуры России из США депортирован Дмитрий Кошелев. Он обвиняется по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, в 2014 году, в пассажирском терминале аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге Кошелев "совместно с соучастниками напал с оружием на сидящих в машине людей и похитил у них имущество и денежные средства в размере более 1,5 млн долларов США".

Злоумышленник скрылся от уголовного преследования и в апреле 2020 года был объявлен в международный розыск.

"В мае 2021 года поступили сведения об установлении Кошелева на территории США в связи с возможным нарушением им иммиграционного законодательства страны", - сказали в Генпрокуратуре.

Там добавили, что в ходе взаимодействия с компетентными органами США с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о депортации россиянина.