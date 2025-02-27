Минпромторг проработает вопросы "обеления" рынка автокомпонентов в РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг проработает вопросы "обеления" российского рынка автокомпонентов и усиления его тарифной защиты в рамках поиска баланса между импортом и локальным производством, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Глава Минпромторга в четверг принимает участие в заседании координационного совета по промышленности в Казани, которое посвящено вопросам создания российской автокомпонентной базы.

"Из 740 позиций критической номенклатуры, которая была сформирована в 2022 году, около 330 закрыты российскими поставщиками. По остальным компонентам сейчас идет активная работа, и мы в любом случае должны её завершить. Это важно для реализации проектов отечественных платформ в рамках нацпроекта по транспортной мобильности", - сообщил Алиханов, открывая заседание.

Он отметил, что государство развернуло комплекс мер поддержки российской отрасли по производству комплектующих. В частности, через донастройку требований 719-го постановления правительства, выделение средств на НИОКР и обратный инжиниринг, а также через займы Фонда развития промышленности (ФРП).

Одновременно с этим, по словам министра, будет рассматриваться необходимость усиления тарифной защиты автокомпонентного рынка. "Рынок автокомпонентов достаточно конкурентный, и здесь важно не допустить дисбаланса в условиях для импортеров и наших производителей. Тем более, что в разработку отечественных аналогов вложены и бюджетные средства, и собственные инвестиции российских компаний", - заявил Алиханов.

Он сообщил, что в Минпромторге намерены вести работу по "обелению" рынка комплектующих и запчастей для автомобилей. "У нас уже начался эксперимент по маркировке стекол, свечей зажигания и фильтров. Дальше нужно последовательно расширять охват номенклатуры системой прослеживаемости", - сказал министр.

Алиханов сообщил, что российским бенефициарам были переданы 22 компании иностранных производителей автокомпонентов, ушедших с местного рынка.

"Причем среди них нет тех, которые на сегодняшний день простаивают. Новые собственники приняли на себя обязательства по сохранению основного профиля деятельности, численности сотрудников и обозначили планы по наращиванию объемов реализованной продукции", - сказал Алиханов, отметив, что в Минпромторге рассчитывают на поддержку автокомпонентных предприятий со стороны регионов РФ.