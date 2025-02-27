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Российские рыбаки с начала года снизили вылов рыбы на 6,1%, до 787,5 тыс. т

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ, по данным на 24 февраля, выловили 787,5 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 6,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 669,2 тыс. тонн, что 7,9% меньше, чем годом ранее. Промысел минтая снизился на 57,7 тыс. тонн, до 482,1 тыс. тонн, трески - на 2,1 тыс. тонн, до 22,4 тыс. тонн, тихоокеанской сельди - на 15,1% больше, до 129,8 тыс. тонн.

В Северном бассейне добыто 44,3 тыс. тонн, что 28,4% меньше прошлогоднего. Вылов трески составил 32 тыс. тонн (на 1,4 тыс. тонн меньше), пикши - 6 тыс. тонн (на 4,3 тыс. тонн меньше). В Западном бассейне добыча выросла почти в 1,5 раза, до 15,1 тыс. тонн. В частности, балтийской сельди получено 5,1 тыс. тонн, что на 2,1 тыс. тонн больше, чем год назад.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна снизили вылов на 1,1%, до 8,4 тыс. тонн, Волжско-Каспийского - увеличили на 8,5%, до 12,8 тыс. тонн. Основная доля каспийского улова - 12,1 тыс. тонн - пришлась на кильку. Это на 1 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки получили 36,452 тыс. тонн водных биоресурсов, что в 1,9 раза больше, чем год назад. В том числе вылов в зонах иностранных государств увеличился на 17,9%, до 16,432 тыс. тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - в четыре раза, до 20,02 тыс. тонн.

В 2024 году вылов рыбы в РФ снизился до 4,88 млн тонн с 5,3 млн тонн в 2023 году.

Росрыболовство
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