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Восстановления межпарламентского диалога России и США пока нет в повестке

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Восстановление контактов между Россией и США на уровне межпарламентского диалога пока не стоит в повестке, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она выразила надежду на восстановление такого сотрудничества в будущем: "Надеюсь, такое время наступит"

"Но если будет диалог, то это будет равный диалог, на основе взаимоуважения", - заключила Матвиенко.

Матвиенко находилась с визитом в Турции 26-27 февраля, она встретилась с парламентариями и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Валентина Матвиенко США
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