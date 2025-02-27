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Комитет Госдумы поддержал законопроект о закреплении границ речных портов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту поддержал правительственный законопроект № 794574-8, который законодательно закрепляет отсутствующий сейчас механизм установления границ речных портов, создания речных портов и расширения их территории.

В заключении комитет отмечает, что проект призван устранить пробелы в законодательстве, препятствующие развитию внутреннего водного транспорта и установлению пределов пунктов пропуска через российскую границу в речных портах.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас в законодательстве отсутствует четкий механизм установления границ речных портов, что создает сложности при их создании, изменении территории и организации пограничных пунктов пропуска.

Законопроект предусматривает введение механизма установления границ речных портов и их территорий, включая акваторию; возможность создания новых речных портов на основании документов территориального планирования; упрощение порядка открытия и закрытия портов для оказания портовых услуг. По аналогии с морскими портами будет закреплен перечень координат границ речных портов в системе, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Как следует из текста законопроекта, инициатором изменения границ порта может выступать правообладатель земельного участка, на котором размещен объект речного порта. Инициаторами создания порта могут выступать федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти регионов и муниципалитеты, а также физические лица, в том числе ИП, юридические лица, которые планируют строительство объектов речного порта для обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта.

В пояснительной записке напоминается, что проект закона подготовлен в связи с поручением президента о необходимости реконструкции и о возобновлении работы многостороннего пункта пропуска Пашково (Еврейская автономная область). Поручение было дано в конце 2023 года.

Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 4 марта. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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