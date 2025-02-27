Силы ПВО отражают атаку БПЛА над Брянской областью

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки с применением беспилотников над регионом.

"Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении восьми беспилотников над Крымом и Брянской областью.