Российские военные нейтрализовали 22 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на пятницу 22 украинских беспилотника над пятью российскими регионами.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: восемь БПЛА - над территорией Орловской области, семь БПЛА - над территорией Курской области, четыре БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Смоленской области и два БПЛА - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.