Пожар на руднике в Хакасии ликвидирован

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание на территории ООО "Абаканский рудник" в городе Абазе полностью потушено, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Хакасия.

"Пожар был ликвидирован полностью в 8:30 по московскому времени", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в пятницу на руднике загорелась кровля горной выработки. 48 человек эвакуировались самостоятельно. Пожар был локализован на площади 10 кв. м.