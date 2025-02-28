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Курорт "Эльбрус" частично закрыли из-за сильного ветра

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Работу ряда горнолыжных трасс и самой высокогорной канатной дороги курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу ограничили из-за непогоды.

"Канатная дорога и горнолыжные трассы Гарабаши-Мир закрыты по погодным условиям. Ветер свыше 15 м/с", - говорится в сообщении в телеграм-канале курорта.

В частности, из-за непогоды ограничено посещение канатной дороги, которая поднимает туристов с 3500 до 3847 метров.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

Эльбрус Кабардино-Балкария
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