Минобороны РФ заявило о продвижении "Южной" группировки вглубь обороны ВСУ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" за неделю улучшили тактическое положение на линии боевого соприкосновения, завершили взятие под контроль населённого пункта Новоандреевка в ДНР, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Войска "Южной" группировки продолжили продвижение в глубину, подразделения группировок "Восток" и "Днепр" заняли более выгодные рубежи, говорится в сводке.

Вооруженные силы России за неделю нанесли девять групповых ударов по объектам на Украине, сообщило Минобороны РФ.

Удары нанесены авиационным высокоточным оружием и дронами по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики, инфраструктуре военных аэродромов и складам горючего ВСУ, сказано в сообщении министерства.

"Кроме того поражались цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении.

Средства противовоздушной обороны за неделю сбили истребитель МиГ-29 ВСУ, 20 управляемых авиабомб JDAM, 13 управляемых авиационных бомб Hammer, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 42 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire, 702 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44834 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21932 танка и другие боевые бронированные машины, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22149 орудий полевой артиллерии и минометов, 32305 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в министерстве.

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