Поиск

Военные сообщили об отражении за сутки четырех контратак ВСУ в Курской области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в Курской области отразили за сутки четыре контратаки украинских подразделений, потери противника в ходе боёв превысили 240 человек, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

" Отражены четыре контратаки противника", - сказано в сообщении.

За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, говорится в сводке.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64075 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортеров, 2084 боевые бронированные машины, 2251 автомобиль, 495 артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также за время боевых действий ВСУ потеряли 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Новая Сорочина в Курской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

Директор по закупкам и два сотрудника "Макфы" задержаны по делу о взятке

Директор по закупкам и два сотрудника "Макфы" задержаны по делу о взятке

Минпромторг подал иск к кипрской Dolen, связанной с "Иркутсккабелем" и "Кирскабелем"

ФСБ заявила о предотвращенном теракте против митрополита Тихона (Шевкунова)

Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Трамп готов Путину "доверять, но проверять"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе348 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });