Военные сообщили об отражении за сутки четырех контратак ВСУ в Курской области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в Курской области отразили за сутки четыре контратаки украинских подразделений, потери противника в ходе боёв превысили 240 человек, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

" Отражены четыре контратаки противника", - сказано в сообщении.

За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, говорится в сводке.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64075 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортеров, 2084 боевые бронированные машины, 2251 автомобиль, 495 артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также за время боевых действий ВСУ потеряли 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники.