Русский Север и Арктику в 2024 году посетили 3 млн туристов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рост посещаемости северных территорий стал важным результатом развития внутреннего туризма и раскрытия потенциала уникальных регионов страны, Русский Север и Арктику в 2024 году посетили 3 млн туристов, в лидерах по турпотоку - Карелия, Вологодская область, Мурманская область, сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Число турпоездок по России стабильно растет, в том числе и в регионах Русского Севера и Арктики. Только за 2024 год их посетили 3 миллиона человек - это на 7% больше, чем в 2023 году", - сказал он в ходе рабочего визита в Архангельск и на Соловецкие острова Архангельской области.

Как уточняет пресс-служба премьера, из общего числа туристов, посетивших регионы России, арктические территории посетило более 1,3 млн туристов (в 2023 году, по оценке, территорию посетило порядка 1,2 млн человек). Среди северных регионов чаще всего туристы посещали Вологодскую область и Карелию - порядка 700 тыс. поездок, среди арктических регионов - Мурманскую область (почти полмиллиона поездок).

В лидерах по росту популярности - Чукотка, где количество туристов выросло более чем в два раза. Также существенный рост турпоездок - в Мурманской области (+18,6% к 2023 году), Красноярском крае (+16,1%) и Якутии (+10,6%).

Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что дальнейший рост турпоездок в эти регионы напрямую связан с развитием современной туристической инфраструктуры.

"Развитие туристической инфраструктуры, в том числе, строительство глэмпингов и модульных гостиниц на побережье Баренцева моря и Прионежья, способствует дальнейшему привлечению путешественников. За последние два года по национальному проекту "Туризм и гостеприимство" направили регионам, находящимся в Арктической зоне, более 570 млн рублей на создание модулей. Строятся с поддержкой и крупные гостиничные комплексы с общим номерным фондом порядка 1,1 тыс. номеров. Также поддержали по программе льготного кредитования проект горнолыжного курорта "Рай Из" на Полярном Урале, который станет мощной точкой притяжения как российских, так и иностранных гостей", - цитирует его пресс-служба.