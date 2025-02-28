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ФАС предлагает упростить рефинансирование ипотеки, чтобы заемщики не несли допрасходы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает упростить рефинансирование ипотечного кредита, сообщил заместитель руководителя службы Андрей Кашеваров в рамках ежегодной встречи с руководством Банка России.

В настоящее время служба ведет работу над проектом нового национального плана развития конкуренции в РФ на 2026-2030 годы, в том числе в части финансового рынка. В рамках его реализации ведомство предлагает упростить переход заемщиков на обслуживание ипотечного кредита в другой банк.

Кашеваров отметил, что сейчас заемщик при рефинансировании ипотеки может нести материальные издержки при переходе в другой банк, так как ему необходимо в течение длительного времени выплачивать по повышенной ставке новый кредит, который еще не обеспечен ипотекой.

Для недопущения затягивания сроков служба предлагает установить для предшествующей кредитной организации предельный срок предоставления сведений в орган регистрации прав для погашения регистрационной записи об ипотеке и предельный срок для выдачи необходимых документов заемщику.

Кроме того, ведомство предлагает предусмотреть введение обязательства для предыдущего кредитора предоставлять заемщику информацию о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотечного кредита в полном объеме. В этой связи ФАС предлагает разработать и внести изменения в закон о потребительском кредите.

По мнению службы, реализация предлагаемых инициатив позволит исключить возможность для первоначального кредитора затягивать сроки предоставления необходимых документов заемщику и увеличивать таким образом его расходы.

ФАС также предлагает законодательно расширить перечень банков, имеющих возможность участвовать в перечислении пенсионных и социальных выплат. Так, граждане будут вправе по своему усмотрению выбирать кредитную организацию в качестве контрагента по договору в целях перечисления социальных выплат и пенсий.

ФАС
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