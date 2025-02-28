Россотрудничество запустит на "госуслугах" сервис для живущих за границей россиян

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россотрудничество планирует в 2025 году запустить на Едином портале муниципальных и государственных услуг (Госуслуги) сервис для проживающих за границей граждан России, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Благодаря сервису соотечественники смогут получать все положенные им госуслуги в электронном виде. Первыми, в "пилотном" режиме, воспользоваться сервисом смогут россияне, проживающие в Армении, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане", - говорится в сообщении.

Сервис будет реализован в рамках федерального проекта "Государство для людей".

28 февраля Григоренко одобрил программу цифровой трансформации на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов Россотрудничества, а также Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минобрнауки, Росжелдора, Роспотребнадзора, Федеральной пробирной палаты, Росприроднадзора, Росавиации, ФТС, ФАС и Федерального казначейства.

Программы содержат мероприятия, направленные на поэтапную реализацию цифровой трансформации государственного органа: информатизацию (замена устаревшего парка компьютеров на отечественные современные, импортозамещение ПО), оптимизацию административных процессов предоставления госуслуг, развитию и повышению защищенности информационных систем, повышение качества и доступности обрабатываемых данных, говорится в сообщении.

По словам вице-премьера, обязательным требованием к ведомственным программам цифровой трансформации является наличие напротив каждого мероприятия измеримых показателей эффективности, так как "цифровизация - это не абстрактное понятие, а инструмент для достижения конкретных экономических целей".

На данный момент уже рассмотрено 36 федеральных программ цифровой трансформации министерств и ведомств из 60.