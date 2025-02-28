В Петербурге в аварии автобуса погиб человек

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Московском районе Петербурга днем пассажирский автобус столкнулся с автомобилями у остановки, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. По предварительным данным, погиб один человек.

ДТП произошло с автобусом маршрута 147 "Домтрансавто", в салоне, по предварительным данным собеседника агентства, были 25 пассажиров и водитель.

Авария авария случилась около 15:23 на Варшавской улице, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. На место выехали сотрудники полиции. Позднее полицейские установили, что упересечения Варшавской улицы и Ленинского проспекта водитель автобуса 147-го маршрута по неустановленной причине не справился с управлением и врезался в семь автомобилей, а после выехал на тротуар.

"В результате ДТП смертельные травмы получила женщина-пешеход, которая в этот момент находилась на тротуаре. Общее число пострадавших уточняется", - сказали "Интерфаксу" в главке.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движение, повлекшем смерть человека.

Прокуратура Московского района Петербурга организовала проверку по факту аварии.