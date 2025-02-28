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Депутаты предложили уточнить порядок испытаний пестицидов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 853141-8, который уточняет процедуру допуска юридических лиц к проведению регистрационных испытаний пестицидов и вводит механизм исключения организаций, утративших квалификацию.

В соответствии с действующей статьей 10 закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами", регистрационные испытания пестицидов могут проводить только организации, имеющие научное и материально-техническое обеспечение, квалифицированных специалистов и допущенные к испытаниям соответствующими госорганами.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в действующем законодательстве отсутствует порядок исключения юридических лиц, которые перестали соответствовать установленным требованиям к испытаниям. Это создает риски допуска на рынок пестицидов организаций и специалистов с неподтвержденной квалификацией.

"В ряде случаев специалисты и юридические лица, допущенные к проведению регистрационных испытаний, со временем перестают соответствовать ранее установленным требованиям", - указано в пояснительной записке.

Поправки наделяют Минсельхоз полномочием устанавливать порядок исключения таких организаций из перечня допущенных к испытаниям.

Законопроект также устраняет противоречия, связанные с различными процедурами допуска организаций, унифицируя их.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Минсельхоз Госдума
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