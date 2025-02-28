Поиск

Путин подписал закон о ратификации договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщает в пятницу официальный портал правовой информации.

Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.

В частности, статья 6 документа предусматривает что "стороны рассматривают ядерное оружие Российской Федерации как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой".

Там же указывается, что "ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".

Согласно этой статье, "решение о применении для защиты Республики Беларусь размещенного на ее территории ядерного оружия Российской Федерации принимается в порядке, установленном сторонами".

Статья 4 договора указывает, что "стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством сторон".

Договор предусматривает, что в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Белоруссии на территории республики могут создаваться военные и иные объекты РФ, а также размещаться воинские формирования РФ.

Согласно договору, стороны назначат специальных представителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для обзора действия договора и разработки в случае необходимости предложений по мерам повышения его эффективности для рассмотрения главами государств.

Договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие десятилетние сроки.

Владимир Путин Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 28 февраля

Военный суд снова отправил в СИЗО генерала Попова

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки
Разлив мазута в Керченском проливе

Водолаз МЧС России погиб во время очистки дна моря от мазута в Анапе

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина будут судить по делу о коррупции

Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США

Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });