Поиск

Путин подписал закон об ужесточении наказания за уничтожение символики СВО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы до пяти лет за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по экстремистским мотивам, сообщает официальный портал правовой информации.

В частности, речь идет о деяниях, совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по таким мотивам в отношении какой-либо социальной группы.

Изменения внесены в часть вторую статьи 167 УК РФ.

Сейчас умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли значительный ущерб, являются преступлениями небольшой тяжести и влечет ответственность по части первой статьи 167 УК РФ (в частности, лишение свободы на срок до двух лет).

В то же время по части второй этой статьи при наличии хулиганских побуждений умышленное уничтожение или повреждение имущества наказывается строже – в том числе лишением свободы на срок до 5 лет.

Согласно пояснительной записке к закону, как показывает практика, в ряде субъектов РФ получили распространение случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение СВО и разместивших на принадлежащих им зданиях, сооружениях, автомобилях визуальную информацию в поддержку решения о проведении операции.

Так, по данным МВД России, отмечен рост преступлений, совершённых по вышеуказанным мотивам, в том числе связанных с повреждением или уничтожением движимого или недвижимого имущества путем поджогов зданий военных комиссариатов, иных органов государственной власти (более 60 случаев), отмечается в документе.

Представляется, что в современных условиях совершение указанного преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении каких-либо социальных групп является не менее опасным преступлением, чем совершение преступления из хулиганских побуждений, считают авторы закона. Ими стала группа депутатов, членов комитета Госдумы по безопасности, в частности, председатель комитета Василий Пискарев и сенаторы.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 28 февраля

Военный суд снова отправил в СИЗО генерала Попова

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки
Разлив мазута в Керченском проливе

Водолаз МЧС России погиб во время очистки дна моря от мазута в Анапе

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина будут судить по делу о коррупции

Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США

Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });