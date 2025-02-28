Путин подписал закон об ужесточении наказания за уничтожение символики СВО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы до пяти лет за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по экстремистским мотивам, сообщает официальный портал правовой информации.

В частности, речь идет о деяниях, совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по таким мотивам в отношении какой-либо социальной группы.

Изменения внесены в часть вторую статьи 167 УК РФ.

Сейчас умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли значительный ущерб, являются преступлениями небольшой тяжести и влечет ответственность по части первой статьи 167 УК РФ (в частности, лишение свободы на срок до двух лет).

В то же время по части второй этой статьи при наличии хулиганских побуждений умышленное уничтожение или повреждение имущества наказывается строже – в том числе лишением свободы на срок до 5 лет.

Согласно пояснительной записке к закону, как показывает практика, в ряде субъектов РФ получили распространение случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение СВО и разместивших на принадлежащих им зданиях, сооружениях, автомобилях визуальную информацию в поддержку решения о проведении операции.

Так, по данным МВД России, отмечен рост преступлений, совершённых по вышеуказанным мотивам, в том числе связанных с повреждением или уничтожением движимого или недвижимого имущества путем поджогов зданий военных комиссариатов, иных органов государственной власти (более 60 случаев), отмечается в документе.

Представляется, что в современных условиях совершение указанного преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении каких-либо социальных групп является не менее опасным преступлением, чем совершение преступления из хулиганских побуждений, считают авторы закона. Ими стала группа депутатов, членов комитета Госдумы по безопасности, в частности, председатель комитета Василий Пискарев и сенаторы.