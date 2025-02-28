Вступление в силу в РФ новых правил поставки газа перенесли на сентябрь

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вступление в силу новой версии Правил поставки газа в РФ, принятых еще в 2021 году, в очередной раз перенесено – с 1 марта на 1 сентября 2025 года.

Соответствующее постановление правительства от 28 февраля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, правила (новая редакция утверждена 1 ноября 2021 года) были актуализированы согласно требованиям "регуляторной гильотины"– их предыдущая основная редакция датирована 1998 годом.

В новую версию также включена возможность заключения долгосрочных договоров с крупными потребителями на условиях "бери или плати".



