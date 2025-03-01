Дума на следующей неделе рассмотрит введение штрафов за продажу детям энергетиков

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Госдума на следующей неделе планирует рассмотреть проект закона о полумиллионных штрафах за продажу энергетиков детям, сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя палаты парламента Вячеслава Володина.

"Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счет детей. Это недопустимо и должно строго наказываться. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать полумиллиона рублей. Планируем рассмотреть инициативу на следующей неделе", - процитировали в пресс-службе Госдумы Володина.

Он отметил, что "все это - продолжение системной депутатской работы по защите здоровья наших граждан". Председатель Госдумы напомнил, что 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, раньше эти меры работали только в отдельных регионах.

"Вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. Наша задача - защитить здоровье детей, и Госдума последовательно работает над соответствующими законодательными решениями", - сказал Володин.

Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Если покупатель не достиг совершеннолетия, продавец будет обязан отказать ему в продаже тонизирующих и энергетических напитков, напомнил он.