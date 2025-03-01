Поиск

Дума на следующей неделе рассмотрит введение штрафов за продажу детям энергетиков

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Госдума на следующей неделе планирует рассмотреть проект закона о полумиллионных штрафах за продажу энергетиков детям, сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя палаты парламента Вячеслава Володина.

"Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счет детей. Это недопустимо и должно строго наказываться. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать полумиллиона рублей. Планируем рассмотреть инициативу на следующей неделе", - процитировали в пресс-службе Госдумы Володина.

Он отметил, что "все это - продолжение системной депутатской работы по защите здоровья наших граждан". Председатель Госдумы напомнил, что 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, раньше эти меры работали только в отдельных регионах.

"Вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. Наша задача - защитить здоровье детей, и Госдума последовательно работает над соответствующими законодательными решениями", - сказал Володин.

Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Если покупатель не достиг совершеннолетия, продавец будет обязан отказать ему в продаже тонизирующих и энергетических напитков, напомнил он.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах

Аэропорты Ярославля и Костромы возобновили прием и отправление рейсов

Аэропорты Ярославля и Костромы возобновили прием и отправление рейсов

Что произошло за день: пятница, 28 февраля

Военный суд снова отправил в СИЗО генерала Попова

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки
Разлив мазута в Керченском проливе

Водолаз МЧС России погиб во время очистки дна моря от мазута в Анапе

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина будут судить по делу о коррупции

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5928 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });