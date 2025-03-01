Открытое горение на складе во Владимире ликвидировано

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в складских помещениях во Владимире, сообщило МЧС РФ в субботу.

По данным пресс-службы областного правительства, пожар возник в помещениях на улице Производственной областного центра, где производились и хранились масла. Сырьем служило дизельное топливо.

В настоящее время ликвидируются последствия пожара.

"В зоне возгорания находится котельная, к которой подключены 14 объектов, в том числе 12 жилых домов. Во время пожара тепло- и энергооборудование были отключены. Сейчас тепло и свет восстанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, склад загорелся минувшей ночью. Около 8:00 субботы возгорание было локализовано на площади 3,5 тыс. кв. метров. На месте работают более 60 специалистов и 16 единиц техники.