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Володин заявил о важности консолидации вокруг главы государства

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В свете прошедших переговоров США и Украины по редкоземельным металлам председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о преимуществе РФ, которое обеспечивает консолидация всех граждан, политических сил вокруг президента РФ.

"Сегодня все обсуждают вчерашнюю встречу Трампа и Зеленского и заключение сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам. А вернее, отказ от неё. Ресурсы, которыми обладают страны, - тема важная", - написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, "когда начинают говорить о них, подчеркивают преимущества, которые характеризуются наличием природных богатств, запасов редких металлов, нефти, газа".

Вместе с тем, "если посмотреть историю разных государств, в том числе нашего, вывод можно сделать однозначный - не это главное", добавил он.

"Вновь повторю то, что говорил ранее, более 10 лет назад: преимущество России сегодня по сравнению с другими странами - это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны - президент Путин", - написал председатель Госдумы.

Поэтому "как никогда именно сегодня, в период вызовов и внешней агрессии, крайне важна консолидация всех граждан, политических сил вокруг главы нашего государства, опираясь на которую, он сможет отстоять интересы страны, сделать всё для её безопасности", написал Володин.

Вячеслав Володин
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