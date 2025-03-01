Восстановлено движение на дороге близ Махачкалы

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Проезд по участку автодороги республиканского значения в Дагестане, ранее ограниченный из-за обильного снегопада, открыт для движения транспорта, сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в своем телеграм-канале в субботу.

"Все ограничения, введенные в связи с ухудшением погодных условий на участке с 3 по 12 км автодороги республиканского значения "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб" (участок Ленинкент - поворот на Талги), отменены", - говорится в сообщении.

Движение было ограничено 28 февраля.