Минобороны РФ оценило общие потери ВСУ в феврале почти в 39 тыс. человек

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Общие потери армии Украины за февраль составили почти 39 тыс. военнослужащих, в январе - около 52 тыс. человек, им не восполнить потери заявили в Минобороны РФ в субботу.

"В феврале ТЦК были "мобилизованы" менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38 920 военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в январе было мобилизовано около 28 тысяч человек, но общие потери составили 51 960 военнослужащих. "В декабре 2024 года - около 33 тысяч против потери 48 470 военнослужащих, в ноябре - около 34 тысяч человек при потерях 60 805 военнослужащих", - сказали в Минобороны РФ.

"Попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха", - заявили военные.

В Минобороны РФ сообщили, что данные за февраль этого года "подтверждают тенденцию о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных".

Несмотря на запуск "нового контракта 18-24" для привлечения на добровольной основе украинской молодежи, ВСУ не удается набрать "даже пары тысяч "добровольцев" при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц", сказали в военном ведомстве.