Военные заявили об ударе "Искандером" по полигону ВСУ в Днепропетровской области

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российской армией нанесен удар комплексом "Искандер-М" по полигону армии Украины "Новомосковский" в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

По информации министерства, в результате ракетного удара уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов.

В сообщении ведомства сказано, что на полигоне проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

По официальным данным, "Искандер-М" - оперативно-тактический ракетный комплекс. В составе комплекса два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.