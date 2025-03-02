Аэропорт Грозного приостановил работу

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорте Грозного, сообщает Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 09:36 по Москве временные ограничения введены на работу аэропорта Грозный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, подчеркнули в ведомстве.