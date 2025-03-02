ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 240 человек, шестеро сдались в плен

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили свыше 240 военных, шесть человек сдались в плен, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, шестеро украинских военных сдались в плен.

В Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение 12 бригадам и двум полкам ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Локня, Мартыновка, Николаевка, Старая Сорочина, Черкасская Конопелька, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы и Юнаковка Сумской области", - сказали военные.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 251 бронетранспортер, 2 110 боевых бронированных машин, 2 281 автомобиль, 505 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

По данным ведомства, за всё время также уничтожены: 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций радиоэлектронной борьбы, 15 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, девять РЛС противовоздушной обороны, 51 единица инженерной и другой техники.