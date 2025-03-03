Семь украинских БПЛА сбито за ночь над тремя областями РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над Липецкой, Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА - над территорией Липецкой области, два БПЛА - над территорией Ростовской области и два БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.