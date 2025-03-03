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Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность европейской партии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность европейской партии Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежного отделения European Liberal Youth

Как заявили в надзорном ведомстве в понедельник, "Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party - одна из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза".

"Последовательно занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики, обвиняя органы власти в нарушении демократических принципов, прав и свобод граждан. С начала специальной военной операции партия и ее молодежное крыло выступают за международную изоляцию нашей страны, требуют наращивания санкционного давления и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи, открыто поддерживают вторжение в Курскую область", - заявили в ведомстве.

Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) была основана в 1993 году. Организация объединяет либеральные и либерально-демократические партии, в основном действующие в государствах ЕС. Зарегистрирована в Бельгии как НКО.

Бельгия Европа Генпрокуратура РФ
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