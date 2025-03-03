Экс-чиновник Росавиации получил восемь лет колонии за коррупцию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего начальника отдела Росавиации, замначальника управления комплексного развития территорий ГБУ "Автомобильные дороги", Максима Павлюка виновным в получении крупных взяток.

"Суд признал Павлюка Максима Андреевича виновным в коррупции и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили в суде.

Павлюк признан виновным в участии в преступном сообществе (ст.210 УК РФ), а также получении и покушении на получение взяток в крупном и особо крупном размере (ст.290 УК РФ).

По данным следствия, Павлюк в составе группы, в которую входило более десяти соучастников, в 2021 году требовал с пилотов взятки до 1,5 млн рублей за снятие ограничений во ФГИС "Реестр выданных свидетельств специалистов авиационного персонала". Запрет, отмечают в СК на транспорте, "был незаконно установлен в отношении пилотов одной из российских авиакомпаний на добавление данных об их свидетельствах как специалистов авиационного персонала, в связи с якобы имеющимися фактами нарушений в летной подготовке, что в последующем исключало возможность осуществления деятельности в сфере гражданской авиации".