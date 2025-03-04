Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,3%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник корректируется вверх на фоне сообщений американских СМИ о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине в рамках процесса мирного урегулирования конфликта Россия-Украина. Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 1,3% к уровню закрытия основной сессии накануне.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3187,92 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 марта, составляет 89,2497 руб. (+99,29 копейки).

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США, что президент Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. По его данным, США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру.

Источник сообщил, что Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету сделать паузу в поставках вооружений. Как заявил чиновник, поставки всей военной техники США, которая в настоящее время не находится на Украине, будут приостановлены, включая оружие, перевозимое самолетами и кораблями, а также ожидающее в транзитных зонах в Польше.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия на Украину и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из запасов США.

Президент США Трамп заявил в понедельник, что считает недопустимой идею, согласно которой украинский конфликт продлится еще годы. "Мы хотим, чтобы это быстро закончилось. Это не должно тянуться годами", - сказал он журналистам в Белом доме.

По его словам, Россия и жители Украины готовы к урегулированию конфликта. "Россия и украинский народ хотят заключить соглашение", - сказал он журналистам. По мнению Трампа, в итоге представителям США, России, Украины, европейских стран "нужно будет собраться за одним столом и заключить сделку".

Экономическая заинтересованность Вашингтона в будущем Украины является лучшей гарантией безопасности страны, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если вам нужны реальные гарантии безопасности (...), то самая лучшая гарантия безопасности - это обеспечить американцам экономическую перспективу в будущем Украины", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, дверь в Белый дом президенту Украины Владимиру Зеленскому открыта, если он готов "серьезно говорить о мире". Как отметил вице-президент, США "не хотят финансировать войну бесконечно".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, в центре внимания инвесторов остаются неудачные попытки США и Украины найти компромисс в вопросе мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Также в понедельник стали известны подробности плана европейских лидеров по завершению конфликта. Франция и Великобритания в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу объединение "Европа плюс" - коалицию желающих участвовать в миротворческой миссии на Украине. При этом, в отличие от США, Европа выступает за продолжение и усиление поддержки Украины.

Акции "Газпрома" в начале недели снижались после череды опровержений, вышедших на выходных новостей о переговорах по перезапуску "Северных потоков". Кремль назвал такую информацию недостоверной; представители Еврокомиссии заявили, что "Северный поток 2" не отвечает интересам Евросоюза, позиция по его поводу не изменилась.

Индекс МосБиржи в начале недели опускался к уровню поддержки вблизи 3120 пунктов, откуда произошел коррекционный отскок, отметил Иванов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, европейские биржи, похоже, не пугает ни перспектива усиления напряженности на Украине, ни ввод торговых пошлин США, в том числе против региона, в то время как американские инвесторы выглядят более осторожными. Затруднения с заключением мирного соглашения по Украине могут представлять собой среднесрочные риски для акций и привести к новому витку напряженности как минимум в отношениях с Европой. Тем не менее, снижение российских акций не вышло за рамки коррекции, а стороны, вероятно, будут пытаться договориться.

В США накануне индексы акций снизились на 1,5-2,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и ждали вступления в силу импортных пошлин.

Президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин не принял должные меры для сдерживания притока наркотиков в США.

Ранее сообщалось, что 4 марта вступят в силу 25%-ные пошлины на весь импорт из Канады и Мексики, а ранее объявленный 10%-ный тариф на китайский импорт будет увеличен до 20%.

Тем временем в понедельник из сообщения Института управления поставками (ISM) стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Позднее этой неделе ISM обнародует индекс деловой активности в секторе услуг, а в пятницу будет опубликован отчет о состоянии рынка труда США за февраль.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены остаются под давлением продаж, накануне откат ускорился после подтверждения ОПЕК+ своих планов по постепенному увеличению добычи с апреля.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $71,15 за баррель (-0,7% и -1,2% накануне), апрельская цена WTI - $68,11 за баррель (-0,4% и -1,4% в понедельник).

Страны-участницы коалиции ОПЕК+, объявившие ранее о добровольных сокращениях добычи нефти, начнут постепенное ее увеличение с апреля, как и планировалось ранее, говорится в сообщении ОПЕК.

Соответствующее решение представители Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана приняли 3 марта в ходе конференц-колла, на котором были оценены текущее состояние рынка и его перспективы.

"С учетом здорового состояния рынка и прогнозов по его позитивным перспективам, они (участники встречи - ИФ) подтвердили свое решение, согласованное 5 декабря 2024 года, приступить к постепенному возврату сокращенных добровольно объемов добычи в размере 2,2 млн б/с с 1 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что политика альянса в отношении наращивания добычи остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".