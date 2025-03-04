Правительство ограничивает рост кредитования в госсекторе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ ограничивает рост кредитования в госсекторе, чтобы он не опережал частные инвестиции, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Госдуме.

По его словам, усилия Минэкономразвития сосредоточены на 3 ключевых задачах.

"Первое - совместное взаимодействие с Банком России и Минфином по обеспечению макростабильности. Работаем с Банком России и Минфином над взаимоувязкой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Оцениваем объемы и структуру кредитования. Управляем наращиванием кредитования в госсекторе, в данном случая имеется в виду, что ограничиваем, конечно, этот рост, чтобы заимствования госкомпаний не опережали частные инвестиции и не сокращали для них пространство", - сказал он.

По его словам, правительство и ЦБ ищут "баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики".

"Второе - купируем риски в отдельных отраслях из-за последствий ужесточения ДКП. Мониторим финансовое состояние секторов экономики, чтобы не допустить приостановления проектов", - сказал Решетников, отметив, что работы идет на площадке специальной правкомиссии по устойчивому развитию.

"И третье - реализуем ряд мер экономической политики по наращиванию потенциала экономического роста", - заявил министр. По его словам, это меры по стимулированию инвестиций, технологий, наращиванию предложения, снижению дефицита кадров, развитию финансового рынка. "Решение этих задач зашито в новом нацпроекте по экономике", - сказал Решетников.