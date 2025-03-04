Фракции Госдумы на следующей неделе начнут встречи с Мишустиным

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - На следующей неделе начнутся встречи представителей думских фракций с премьер-министром Михаилом Мишустиным: "Единая Россия" - 20 марта, КПРФ и ЛДПР - 17 марта, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди" - 12 марта.

"Встреча руководства фракции "Единая Россия" с председателем правительства Михаилом Мишустиным запланирована на 20 марта", - сказал "Интерфаксу" осведомленный источник во вторник.

По его словам, как ожидается, на встрече будут затронуты вопросы реализации национальных проектов и разработки новых национальных проектов. "Особое внимание будет уделено социальной сфере и, безусловно, поддержке участников СВО, вопросам достижения технологического суверенитета, реализации народной программы, региональной политики", - добавил источник.

Руководство фракции КПРФ 17 марта встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным, заявил ранее во вторник председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Наша фракция 17 марта идет на встречу с председателем правительства Мишустиным.", - сказал Зюганов "Интерфаксу". По его словам, главные вопросы, которые коммунисты поднимут на встрече с Мишустиным, коснутся финансово-экономического курса страны, социальной поддержки граждан, поддержки участников СВО, подготовки посевной.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил "Интерфаксу", что фракция встретится с премьер-министром также 17 марта. В приоритете вопросы социальной защиты граждан, инициативы, направленные на поддержку участников СВО и их семей.

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил "Интерфаксу", что фракция встретится с премьер-министром 12 марта.

"Наша встреча запланирована на 12 марта. Вопросов будет много, но мы убеждены, что вопрос повышения цен волнует всех граждан, и мы его озвучим, также как и возвращение пенсионного возраста. "Спросим об учетной ставке Центрального банка, ее нельзя повышать", - отметил Миронов.

Фракция "Новые люди" также 12 марта планирует встретится с председателем правительства, сказал "Интерфаксу" первый зампредседателя фракции Владислав Даванков.

Ранее сайт Госдумы сообщил, что доклад премьер-министра Мишустина в Госдуме об итогах работы правительства за 2024 год запланирован на последнюю неделю марта.